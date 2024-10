Serie C, turno infrasettimanale? Sì, ma l’attesa è già tutta per il derby Catania-Messina (senza tifosi ospiti)

StrettoWeb

Oggi e domani si gioca il turno infrasettimanale anche in Serie C. Così come in A e B, due serate che rendono ricco e intenso il calendario in questa fase. La Sicilia, che vanta tre squadre nel girone C, ha dalla sua Catania e Trapani in zona playoff e Messina in zona retrocessione. Stasera sarà la volta del Trapani, domani del Catania (in casa della Turris) e del Messina (contro la Cavese).

Ovviamente, per etnei e peloritani, le gare di domani sono importanti come tutte, ma – perlopiù nella piazza catanese, vista la disaffezione di quella dello Stretto – l’attesa è già tutta per domenica, per il derby Catania-Messina. Uno dei match più sentiti nella Sicilia del calcio si giocherà alle ore 19.30, davanti a una cornice che si prospetta più bella del solito.

Sì, perché l’entusiasmo a Catania è di quelli importanti, nonostante l’inaspettata sconfitta interna di domenica contro il Latina. La vetta comincia ad essere più lontana, ma quest’anno – a differenza dello scorso – la squadra rossoblu è lì a giocarsi la promozione, con un organico importante e un big in panchina come Toscano. Umori opposti rispetto al Messina, che viene dall’umiliante 6-0 subito ad Avellino, chiaro emblema di una stagione che rischia di diventare anonima, con la piazza in contestazione verso il patron Sciotto e lo stadio praticamente vuoto.

Prevendita

E di tifosi non ce ne saranno neanche domenica a Catania. Non per scelta, questa volta, ma per costrizione. Il Prefetto della Provincia di Catania ha infatti “disposto il divieto di vendita dei tagliandi limitatamente ai residenti nella provincia di Messina per qualsiasi settore dell’impianto sportivo e la chiusura del Settore Ospiti“.

La prevendita è iniziata ieri e sicuramente farà registrare un bel colpo d’occhio. “I biglietti saranno disponibili fino al fischio d’inizio online su TicketOne.it ed in tutte le rivendite autorizzate. Gli spettatori in possesso di tagliando acquistato online potranno accedere allo stadio mostrando il biglietto elettronico caricato su app wallet del proprio smartphone o sulla propria card “We Catania”, esibendo in entrambi i casi il documento d’identità”.

“I possessori di abbonamento dovranno esibire necessariamente la card “We Catania” in originale (non saranno valide le ricevute provvisorie degli acquisti effettuati), il segnaposto e il documento d’identità”.

I prezzi

“Prezzi dei biglietti, inclusi diritti di prevendita:

Curve € 16

Tribuna B € 30

Tribuna A € 45

Tribuna Elite € 75

Biglietti gratuiti per i diversamente abili – Si rimanda alle indicazioni riportate nella sezione del sito ufficiale”.

