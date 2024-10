Serie C, ufficiale: il Taranto passa agli americani. C’è anche la mano del Comune pugliese

StrettoWeb

Un’altra società passa in mani straniere. Un’altra società del Sud finisce sotto la guida americana. Si attendeva solo l’ufficialità a una notizia data ormai per certa. Ufficialità che è arrivata puntuale: il Taranto passa agli americani, al fondo APEX Capital Global LLC, e si mette dietro tutti i problemi accumulati nel recente periodo, economici e societari.

“Il Taranto Fc 1927 comunica di aver sottoscritto un accordo di cessione del Club con APEX Capital Global LLC. È stato già sottoscritto un accordo preliminare e nei prossimi giorni si procederà a portare avanti gli step successivi per la cessione formale del Club”, si legge nella nota del club. Sarebbe risultata decisiva, nell’operazione, anche la mano di alcuni rappresentanti del Comune pugliese. La politica, dunque, si è mossa fattivamente per regalare alla squadra della città un futuro roseo.

“A tal proposito, confermiamo la presenza della APEX Capital Global LLC in città per concludere alcuni di questi aspetti e questa mattina si è formalizzata la presentazione dello stesso alla squadra e all’intero staff, pertanto, a parte da oggi, la gestione tecnica ed organizzativa viene affidata a questi ultimi. Terremo informata la tifoseria e la Città nei giorni a seguire. Alla APEX Global Capital LLC facciamo i migliori auguri per traguardare insieme alla città e alla tifoseria i migliori risultati”, si legge ancora.

