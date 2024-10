Serie C, colpo Crotone: torna Barberis, protagonista in Serie A coi pitagorici

StrettoWeb

Un colpo di esperienza e spessore per il Crotone, che ufficializza il ritorno di Andrea Barberis con l’obiettivo di rilanciarsi dopo un avvio di stagione molto difficile. Il centrocampista ligure, che compirà 31 anni il prossimo 11 dicembre, non ha bisogno di presentazioni in terra pitagorica: il pubblico crotonese ha già potuto apprezzare le sue qualità – calcistiche e umane – dal 2015 al 2020, annate storiche per i rossoblù con le due promozioni in Serie A (2015-16 e 2019-20) oltre alla splendida impresa della salvezza ottenuta nella massima serie nella stagione 2016-17, e stagioni in cui Andrea è stato tra i protagonisti assoluti con 167 presenze e 7 reti.

Tra i simboli degli anni migliori della storia per il Crotone, il giocatore è poi rimasto ad alti livelli, giocando per tre stagioni nel Monza. Ora indosserà la maglia numero 21 e ha sottoscritto un contratto con i pitagorici fino al 30 giugno 2025.

