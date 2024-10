Serie C, un super Catania sbanca Caserta per 3-1 e si trova ad un passo dalla vetta

StrettoWeb

Un super Catania sbanca Caserta per 3-1 e si trova ad un passo dalla vetta in Serie C. Gli Etnei puntano alla promozione in Serie B ed è evidente che stanno ingranando. La Casertana ha collezionato 5 pareggi in 8 partite, nessuno ne ha collezionati di più in tutta la Serie C, con le sole eccezioni dovute alla sconfitta di oggi e contro la Juventus Next Gen e alla vittoria sul Taranto.

I padroni di casa vanno in vantaggio al 18′ con Mancini, a stretto giro arriva il pareggio di Guglielmotti (27′). Nel secondo tempo la squadra di Toscano, ex allenatore della Reggina, ribalta la situazione con un bel goal di Jimenez. Al 93′ chiude i conti Inglese che ha esperienze anche in Serie A.

Marcatori: 18′ Mancini, 27′ Guglielmotti, 78′ Jimenez, 93′ Inglese

Casertana: Zanellati; Mancini, Bacchetti (C), Gatti, Falasca; Collodel, Damian (84′ Capasso), Proia (59′ Paglino); Carretta (VC) (72′ Deli), Asencio (72′ Iuliano), Bakayoko (84′ Satriano).

A disp. di Iori: Pareiko, Vilardi, Bianchi, Fabbri, Rocca, Matese, Saloma.

Cartania: Adamonis; Castellini (C), Di Gennaro, Anastasio; Guglielmotti (45′ Raimo), Luperini (76′ Jimenez), Verna, Carpani, Lunetta (11′ Ierardi); Stoppa (60′ D’Andrea), Montalto (45′ Inglese).

A disp. di Toscano: Bethers, Butano, Gega, Quaini, Celli, Forti.

Arbitro: Niccolò Turrini.

Classifica Serie C

Benevento 16 Picerno 16 Monopoli 16 Catania 15 Giugliano 14 Potenza 14 Audace Cerignola 12 Sorrento 13 Trapani 13 Cerignola 12 Cavese 10 Casertana 8 Foggia 8 Latina 7 Avellino 7 Crotone 7 Altamura 7 Messina 7 Juventus U23 6 Turris 6 Taranto 3

