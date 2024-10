Serie B, il Catanzaro strappa un buon punto a Bari: Iemmello evita il ko | CLASSIFICA

StrettoWeb

Termina in pareggio, con un gol per parte, l’anticipo della 9ª Giornata di Serie B giocato al San Nicola fra Bari e Catanzaro. Pugliesi in fiducia e in ‘risalita’ dopo un inizio di stagione complicato nei primi turni, calabresi in crisi di risultati.

Dorval sblocca la gara alla mezz’ora, al 74′ il sempreverde Iemmello firma il pari. Il Catanzaro Il pareggio, probabilmente, delude entrambe ma quantomeno permette al Bari di non arrestare la striscia di risultati utili, mentre il Catanzaro inanella la quinta gara senza vittorie.

Tabellino e pagelle Bari-Catanzaro 1-1

BARI (3-4-2-1): Radunovic 6; Pucino 6.5, Vicari 6, Mantovani 6; Favasuli 6 (30’st Tripaldelli sv), Maita 6 (37’st Novakovich sv), Benali 6, Dorval 6.5 (37’st Obaretin sv); Falletti 6, Sibilli 5 (18’st Manzari 6); Lasagna 5.5 (30’st Favilli sv). In panchina: Pissardo, Novakovich, Bellomo, Sgarbi, Maiello, Simic, Saco.

Allenatore: Longo 5.5.

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli 6; Scognamillo 6, Brighenti 6, Bonini 6.5; Compagnon 6 (12’st D’Alessandro 6.5), Koutsoupias 6, Petriccione 5 (1’st Pompetti 6), Pontisso 6 (22’st Coulibaly 6), Situm 6; Biasci 5.5 (1’st La Mantia 6), Iemmello 6.5 (48’st Buso sv).

In panchina: Dini, Antonini, Brignola, Ceresoli, Seck, Cassandro, Pittarello.

Allenatore: Caserta 6.

Classifica Serie B

Pisa 19 Spezia 16 Sassuolo 15 Juve Stabia 14 Brescia 13 Sudtirol 12 Bari 11 Cremonese 11 Cesena 11 Palermo 11 Salernitana 11 Mantova 11 Modena 9 Catanzaro 9 Reggiana 9 Sampdoria 8 Carrarese 7 Cittadella 7 Frosinone 6 Cosenza 5

