Serie A – Operazione Nostalgia a Reggio Calabria! Adesso sì, il raduno è al Granillo

Questa volta sì. E non ci saranno catastrofi o pandemie a fermarlo. Il raduno di Serie A – Operazione Nostalgia si terrà a Reggio Calabria, allo stadio Granillo! Inizialmente previsto per giugno 2020, con l’obiettivo di festeggiare la promozione in B della squadra di Toscano, fu cancellato e rinviato a data destinarsi causa Covid. In tutti questi anni, poi, ne sono successe di cose, sul fronte Reggina e anche per il brand di Operazione Nostalgia, che è continuato a crescere e si è spostato in tutta Italia con i vari raduni.

Quello attenzionato è per il prossimo giugno, nel 2025, per la precisione il 7 giugno. Gli organizzatori hanno puntato la città dello Stretto, anche perché lo avevano promesso. “Nel 2020 è saltato, ma lo faremo”, hanno scritto più volte nel corso degli anni. E in queste ultime settimane si sono sbizzarriti sui social, lanciando tanti segnali e indizi, com’è nel loro stile. Ieri hanno postato bandiere di alcune nazionalità, chiedendo agli utenti a quali calciatori appartenessero, e diversi tifosi della Reggina si sono sbilanciati. Oggi è arrivata la conferma: “Una promessa è una promessa. Oggi. 18.30. C’è un annuncio discretamente importante da fare. A dopo. Ndi sentimu chiu tardi“, il post di Serie A – Operazione Nostalgia con frase in dialetto e l’immagine di Nakamura, Cozza, Mozart, Leon, Paredes e Vargas. Questo pomeriggio, dunque, l’ufficialità definitiva, con sede e luogo.

