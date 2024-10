Serie A – Operazione Nostalgia al Granillo: il big nascosto, qualche indizio, due novità e la risposta su Cozza

StrettoWeb

Si avvicina il raduno di Serie A – Operazione Nostalgia al Granillo, previsto per giugno. Sui social, il noto brand ha annunciato alcune novità, a partire da un possibile posticipo di una settimana dell’evento. “COMUNICAZIONE DI SERVIZIO. ANZI DUE. CI SONO NOVITÀ SUL RADUNO DI REGGIO CALABRIA. Da lunedì 28 ottobre sarà possibile acquistare i biglietti per il raduno di Reggio Calabria. Inoltre stiamo valutando di spostare il raduno di una settimana (quindi sabato 14 giugno) per permettere a più campioni di poter partecipare (in questi giorni stiamo iniziando a sentire i calciatori)”.

“A proposito, vi chiediamo di scriverci qui sotto il giocatore che volete vedere o rivedere allo Stadio Oreste Granillo.

(Non scriveteci solo i super big sennò si perde lo spirito del raduno, gradiamo leggere anche nomi come Ciccio Cozza oppure un Emanuele Belardi da Eboli). Attendiamo il vostro entusiasmo, vi leggiamo”.

I motivi di un possibile spostamento? Un calciatore vorrebbe esserci, ma il 7 non può. “Fidatevi di noi, quando un super big che sogna tutta la piazza di Reggio Calabria ti dice al telefono: ‘a Reggio Calabria voglio venire, ma non sono in Italia il 7 giugno, spostatelo il 14 giugno…’.

Tu ci pensi seriamente.

Chi sarà questo super big?”.

Dunque, la macchina del raduno è già in moto. Un tifoso, alla proposta di elencare alcuni possibili nomi, ha evidenziato che la presenza di Cozza potrebbe portare a polemiche per via delle sue recenti dichiarazioni sulla Reggina. La risposta di Operazione Nostalgia non si è fatta attendere. “No dai non iniziamo con ste cose che ci fate passare la voglia oh”.

