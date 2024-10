Serie A-Operazione Nostalgia, è febbre Granillo: già tanti biglietti venduti, “raduno da brividi”

StrettoWeb

Non c’erano grandi dubbi, ma una conferma in più non fa mai male. La passione del pubblico di Reggio Calabria ha pochi eguali. Lo dimostrano gli anni di Serie A della Reggina, le grandi trasferte fino a due anni fa, anni e anni di storia, materiale foto e video, testimonianze, ricordi, aneddoti. Non fanno testo l’ultima stagione e mezza: quando la città non sente la fiducia, non sogna, mette tutto in stand-by. Il “trasporto”, però, è solo sopito, e ritorna per le grandi occasioni.

Il raduno di “Serie A-Operazione Nostalgia” al Granillo che si terrà a giugno è una grande occasione. Ci saranno grandi ex nostalgici del passato e grandi ex Reggina. Di nomi ufficiali, ancora, nemmeno uno, eppure dopo 24 ore sono già stati venduti un bel po’ di biglietti (mille), solo conoscendo luogo e data. Lo comunica, e lo enfatizza, la stessa pagina social del brand. “È arrivato il primo dato ufficiale. Senza aver ufficializzato nessun calciatore. Solo con una data e uno stadio. Al buio”.

“Facile acquistare il biglietto dopo, ma rimaniamo sempre a bocca aperta per l’affetto e la fiducia che riponete in noi ogni anno. Siamo orgogliosi di tutto questo e vi promettiamo che porteremo a Reggio Calabria un raduno da brividi, lo facciamo soprattutto per tutte le persone che acquistano il biglietto a scatola chiusa.

