Scappa da casa con la pistola del padre dopo un litigio: 15enne trovato morto

Tragedia a Senigallia, trovato morto il 15enne che nelle scorse ore era scappato di casa portando con sè la pistola del padre, vigile urbano. Il ragazzo si sarebbe tolto la vita. Il corpo è stato ritrovato in un casale di campagna. Le ricerche erano scattate dopo l’allarme lanciato dai genitori e sono rimaste circoscritte all’area in cui il minore abitava. Il ragazzino si era allontanato da casa ieri sera dopo aver avuto un diverbio con i genitori.

Intorno alle ore 22:00, il padre si è accorto che Leonardo, il figlio 15enne, non era in casa e che era scomparsa anche la sua pistola di ordinanza. A quel punto, l’uomo ha contattato i carabinieri: le ricerche, coordinate dal comandante della compagnia di Senigallia, Felicia Basilicata, erano scattate immediatamente nell’area compresa tra le frazioni di Montignano e Sant’Angelo, dove questa mattina erano arrivati anche i rinforzi. Il corpo senza vita del quindicenne è stato ritrovato in un casolare di campagna, poco distante dalla sua abitazione.

