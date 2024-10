Secondo ko stagionale per Trapani: Tortona passa 78-84 | CLASSIFICA

StrettoWeb

Arriva la seconda sconfitta stagionale per Trapani Shark battuta da Tortona con il punteggio di 78-84. La formazione siciliana chiude avanti il primo tempo 44-43, poi viene rimontata nella ripresa dagli ospiti trascinati dal lituano Arturs Strautins autore di 15 punti, gli stessi che non sono bastati a Justin Robinson per portare i suoi al successo. Petrucelli ha chiuso con 14 punti, Horton ha sfiorato la doppia doppia (13 punti e 8 rimbalzi), doppia cifra per Alibegovic (10). Trapani è attualmente 7ª in classifica, appaiata proprio con Tortona e Reggiana, in zona Playoff.

Risultati 5ª Giornata Serie A Basket

Varese-Pistoia 102-95

Sassari-Trento 81-84

Venezia-Scafati 75-69

Reggiana-Brescia 68-80

Olimpia Milano-Napoli 89-82

Treviso-Trieste 95-100

Trapani-Tortona 78-84

Cremona-Virtus Bologna 69-74

Classifica Serie A Basket

Trento 10 Virtus Bologna 8 Trieste 8 Olimpia Milano 8 Brescia 8 Tortona 6 Trapani 6 Reggiana 6 Venezia 4 Pistoia 4 Cremona 2 Scafati 2 Sassari 2 Varese 2 Treviso 2 Napoli 0

Programma 6ª Giornata Serie A Basket

Napoli-Venezia

Brescia-Trapani

Pistoia-Reggiana

Scafati-Cremona

Tortona-Sassari

Trento-Olimpia Milano

Trieste-Verona

Virtus Bologna-Treviso

