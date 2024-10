La Scuola Cinematografica della Calabria organizza un Open Day di Recitazione

StrettoWeb

La Scuola Cinematografica della Calabria annuncia l’Open Day di Recitazione, che si terrà il 26 e 27 Ottobre, dalle 15:00 alle 19:00, presso la sede di Siderno in Via Fiume 66 . L’evento, gratuito e aperto a bambini, ragazzi e adulti, offrirà l’opportunità di avvicinarsi al mondo della recitazione, scoprendo le possibilità formative della scuola e partecipando a dimostrazioni pratiche condotte dai docenti e dagli allievi.

Dimostrazioni e incontri formativi

Nel corso dell’Open Day, i partecipanti potranno osservare e sperimentare in prima persona le tecniche recitative attraverso lezioni di prova e dimostrazioni dal vivo. Gli allievi della scuola metteranno in scena brevi esercizi e scene, mostrando come il percorso formativo possa trasformare il potenziale creativo in abilità attoriali. I docenti, tutti professionisti del settore, saranno a disposizione per rispondere alle domande e offrire una visione più approfondita delle opportunità di carriera legate alla recitazione.

Reggio Calabria e Cosenza

Come ogni anno, ripartono i corsi di Recitazione Cinematografica a Reggio Calabria, che si svolgeranno presso gli spazi di ASD Professione Danza. In una novità entusiasmante, abbiamo anche aperto una nuova sede a Cosenza presso Emmea Show Academy, dove i corsi si terranno ogni sabato. Questi corsi offriranno agli studenti l’opportunità di apprendere direttamente in un ambiente professionale, affinando le loro abilità attoriali e acquisendo esperienza pratica nel campo.

La Scuola Cinematografica della Calabria è un centro di formazione specializzato nel cinema e nel teatro, accreditato dalla Regione Calabria, con l’obiettivo di preparare giovani talenti e appassionati alle sfide del mondo dello spettacolo. Attraverso un approccio didattico che unisce teoria e pratica, la scuola offre corsi che spaziano dalla recitazione alla regia, dalla scrittura al montaggio, formando figure professionali pronte a inserirsi nei vari ambiti del settore cinematografico e teatrale. La scuola offre corsi di formazione accreditati e riconosciuti, con rilascio di qualifica professionale EQF livello 4. Tra i corsi già svolti ci sono quelli di recitazione, trucco cinematografico, montaggio e videomaking, che hanno fornito agli studenti competenze pratiche e teoriche per inserirsi con successo nel settore.

Un’opportunità di crescita

L’Open Day rappresenta un’occasione per scoprire la recitazione non solo come professione, ma anche come esperienza di crescita personale e artistica. La scuola incoraggia i partecipanti a esplorare il proprio talento, fornendo gli strumenti necessari per sviluppare capacità espressive e creative, indipendentemente dall’età o dal livello di esperienza.

Modalità di partecipazione

L’evento è gratuito, per partecipare è necessario contattare la segreteria via email a scuolacinematograficacalabria@gmail.com o telefonicamente al +39 349 570 3535.

