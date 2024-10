Scuola, Borse di studio in Calabria. La Regione: “eseguiti pagamenti per oltre 12 mila studenti”

StrettoWeb

“Sono 12.835 gli studenti e le studentesse ai quali è stato erogato l’importo della borsa di studio regionale. Completeremo a breve i pagamenti relativi a circa altre 2.200 istanze rientranti tra quelle che, pur avendo i requisiti di ammissibilità, presentavano delle irregolarità. Per altre 2.060 istanze ammesse con riserva che non hanno regolarizzato nei termini indicati, è stata prevista la possibilità di assegnare un ulteriore termine”. Lo comunica l’Assessore all’istruzione della Regione Calabria, Maria Stefania Caracciolo.

“La grande adesione a questa iniziativa, con 19 mila domande pervenute di cui ammesse a finanziamento oltre 17 mila, rivolta agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado appartenenti a famiglie a basso e medio reddito – prosegue l’assessore regionale all’Istruzione – testimonia l’importanza della misura che interviene proprio per fronteggiare il ‘caro scuola’ e rispondere alle esigenze delle famiglie calabresi fornendo un sostegno economico concreto per le spese a cui sono andate incontro ad inizio anno scolastico”.

Ammonta a 16 milioni di euro la somma stanziata per due annualità con l’intenzione di finanziare nel complesso 36 mila borse di studio da assegnare in base all’indicatore Isee non superiore a 15.748,78 euro. “Insieme al Presidente Occhiuto il nostro obiettivo – conclude l’assessore Caracciolo – è garantire una rapida erogazione del beneficio a tutti gli ammessi, permettendo alle famiglie di far fronte agli oneri derivanti dall’acquisto di materiale scolastico. Una misura importante per contribuire ad arginare il fenomeno della dispersione scolastica garantendo la frequenza degli studenti appartenenti a famiglie a basso e medio reddito”.

