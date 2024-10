Scomparso un medico del San Raffaele, drammatico appello per ritrovarlo

StrettoWeb

Dallo scorso 3 ottobre non si hanno più notizie di un medico specializzando all’ultimo anno di cardiochirurgia all’ospedale San Raffaele. A denunciare la scomparsa di Davide Piccinali, 39 anni, di Brescia ma residente a Milano sono stati la madre e il fratello. Come riporta oggi il quotidiano il Giorno, i primi a lanciare l’allarme sono stati i colleghi medici che venerdì mattina non l’hanno visto presentarsi al lavoro. I familiari si sono recati con la Polizia di Stato nell’appartamento che Piccinali ha preso in affitto in via Clitumno, vicino a via Padova. Con le chiavi fornite dal proprietario dell’abitazione sono entrati trovando le stanze in ordine e le luci accese ma del 39enne nessuna traccia.

“Stiamo ricevendo diverse segnalazioni da parte di persone che dicono di aver incontrato Davide, ma al momento non ci sono novità“. A parlare all’ANSA è Dario, il fratello di Davide Piccinali, 39enne specializzando bresciano all’ospedale San Raffaele di Milano, svanito nel nulla da venerdì mattina quando non si è presentato in reparto. “Giovedì ha finito il turno di lavoro in ospedale e non abbiamo più saputo nulla” spiega il fratello.

“La casa è in ordine come hanno potuto constatare alcuni colleghi entrati con la polizia“. Il fratello del bresciano racconta che “Domenica scorsa, di ritorno da un matrimonio ad Ancona, Davide si era fermato a Brescia e aveva restituito l’auto a mia madre. Poi è partito per Milano e sarebbe dovuto tornare in città a Brescia anche questo fine settimana“. “Il fatto che arrivino segnalazioni – da un autista di pullman a Milano, da un’osteria di Treviglio in particolare – ci fa sperare che si sia trattato di un allontanamento volontario, ma non sappiamo il motivo. Non aveva problemi sul lavoro e seppur non è una persona che si confronta molto, a noi familiari è sembrato tranquillo e sereno come sempre“, ha aggiunto.

