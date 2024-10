“Scambio elettorale politico-mafioso”, 10 arresti in Calabria: in manette un Sindaco e un Assessore del Pd | NOMI e DETTAGLI

StrettoWeb

É in corso un’operazione dei carabinieri del Comando provinciale di Crotone per l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip distrettuale di Catanzaro, su richiesta della Dda, a carico di dieci persone accusate, a vario titolo, di associazione per delinquere di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa e furto aggravato dal metodo mafioso. Per otto delle dieci persone coinvolte nell’operazione è stata disposta la custodia cautelare in carcere e per due i domiciliari. I territori interessati dagli arresti sono quelli di Casabona, Scandale e Strongoli.

Ci sono il sindaco di Casabona, Francesco Seminario, di 54 anni, del Pd, e l’assessore dello stesso Comune, Anselmo De Giacomo, di 40, tra gli arrestati nell’operazione contro la ‘ndrangheta eseguita la scorsa notte dai carabinieri nel crotonese. Seminario è stato eletto sindaco nel 2021 alla guida di una lista civica denominata “Ripartiamo” dopo che il Comune era stato sciolto per infiltrazioni mafiose a seguito dell’operazione “Stige”. L’operazione che ha portato agli arresti di oggi, coordinata dalla Dda di Catanzaro, é stata chiamata “Nemesis”.

Al sindaco Seminario ed all’assessore De Giacomo viene contestato il reato di scambio elettorale politico-mafioso. Per Seminario è stata disposta la custodia cautelare in carcere, mentre De Giacomo é finito ai domiciliari.

