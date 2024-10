Scalea, 10ª edizione Torneo dei Caduti FIDAS: le squadre partecipanti

StrettoWeb

L’associazione dei donatori di sangue, FIDAS ODV sezione di Scalea che opera da anni per la divulgazione della cultura del dono, dopo il fermo forzato a causa della pandemia, ripropone, domenica 3 novembre, l’appuntamento del torneo in memoria dei Caduti di tutti le guerre e della solidarietà, giunto alla sua 10° edizione.

Il Torneo, voluto da direttivo Fidas sezione di Scalea, rappresenta un momento di incontro all’insegna dello sport e della solidarietà. Il Presidente Pino Cristofaro ricorda i dieci anni del torneo che hanno visto l’avvicendamento di molte squadre del territorio ma anche dalle regioni limitrofe, che gioiosamente hanno fatto crescere l’evento di anno in anno.

“Il nostro torneo in memoria dei caduti – sottolinea Pino Cristofaro, presidente FIDAS Scalea – da l’opportunità di ricordarci che se oggi siamo liberi di scegliere e di stare insieme e viviamo con serenità, è grazie al sacrificio di tantissimi giovani che hanno combattuto in nome della libertà e della pace. Purtroppo sono giorni, questi, in cui da più parti arrivano gli echi delle guerre e per questo non dobbiamo dimenticarci di chi scappa e arriva nella nostra città.

La nostra Comunità – continua il presidente Cristofaro – vive le sue problematiche con i residenti; nell’approvvigionamento dei generi alimentari e con l’incremento degli arrivi dei profughi incontra non poche difficoltà nel garantire il sostentamento; per questo motivo la FIDAS ha indetto una raccolta di generi alimentari a lunga conservazione, soprattutto per l’infanzia, utilizzando anche i canali scolastici nonché la disponibilità del Bar Tirreno, che con la sua ubicazione in via Lauro agevolerà tale raccolta“.

Nella stessa mattina l’autoemoteca sosterà presso il Bar Tirreno, dove svolgerà la preziosa raccolta di sangue, il Presidente Cristofaro invita i dubbiosi, ad avvicinarsi al mondo della donazione fermandosi presso l’autoemoteca per informarsi sul mondo della donazione che salva vite e dona speranza.

Il Torneo con le squadre dei Pulcini Esordienti si svolgerà domenica 3 novembre presso lo Sporting Club la Valle di Scalea dalle ore 8,30. Dopo la Benedizione di Mon Cono Araugio, il fischio di inizio che vedrà in campo le seguenti squadre:

ASD Pro Scalea; DIGIESSE Accademy; DIGIESSE Praia; ASD SAN PAOLO ; ASD LUPI DI MARCELLINA.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.