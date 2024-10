Santo Stefano, Marcia della Solidarietà per il Sindaco Malara: seguirà Consiglio Comunale aperto

StrettoWeb

“L’Amministrazione Comunale di Santo Stefano in Aspromonte, insieme alle Associazioni del territorio e alla Parrocchia, organizza una Marcia della Solidarietà in sostegno del sindaco Francesco Malara. L’evento, seguito un Consiglio Comunale Aperto, si terrà Mercoledì 21 Ottobre alle 18:30 a Santo Stefano in Aspromonte”.

“Il fine ultimo della manifestazione è quello di rinnovare ancora una volta vicinanza ed affetto al primo cittadino a cui, tutta la sua comunità, non vede l’ora di dimostrare caloroso affetto”. Così in una nota il Comune di Santo Stefano in relazione all’iniziativa susseguente all’atto di intimidazione nei confronti del Sindaco.

