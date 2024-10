Santo Stefano in Aspromonte: il 21 ottobre la Marcia della Solidarietà

StrettoWeb

L’Amministrazione Comunale di Santo Stefano in Aspromonte insieme alle Associazioni del territorio e alla Parrocchia, organizza una Marcia della Solidarietà in sostegno del sindaco Francesco Malara. L’evento, seguito dal un Consiglio Comunale Aperto, si terrà Mercoledì 21 Ottobre alle 18:30 a Santo Stefano in Aspromonte.

Il fine ultimo della manifestazione è quello di rinnovare ancora una volta vicinanza ed affetto al primo cittadino a cui, tutta la sua comunità, non vede l'ora di dimostrare caloroso affetto.

