San Luca senza stadio, durissimo sfogo del club: “rinunciamo ai campionati giovanili, i ragazzi rimarranno per strada”

“A.S.D San Luca 1961 si ritrova ancora una volta a dover affrontare la delicata situazione legata allo stadio “Corrado Alvaro”. Il club – esclusivamente con le proprie forze economiche – da inizio stagione ha tentato il tutto per tutto per salvare una struttura in stato di totale abbandono perché il Corrado Alvaro è considerato da sempre il punto di forza del club nonché casa dei migliaia di tifosi”. Comincia così il durissimo sfogo del San Luca in merito alla questione stadio.

“I sacrifici fatti fino ad oggi non sembrerebbero essere bastati e il Comune di San Luca ha proclamato l’inagibilità della struttura, costringendo la migrazione al “Comunale” di Africo. A perderci non è soltanto il club, non sono solo i tifosi ma sono soprattutto tutti quei ragazzi che sognano di indossare la casacca del club a partire dal settore giovanile”.

“Il match in programma mercoledì dell’ Under 19 Regionale per indisponibilità dello stadio verrà probabilmente perso a tavolino; sacrifici e buona volontà, sfumati in pochi istanti. Conseguentemente l’A.S.D. San Luca sia per l’Under 19 che per il campionato Giovanissimi, in mancanza di una risoluzione immediata, si vedrá costretta ad abbandonare i rispettivi campionati. I RAGAZZI DI SAN LUCA RIMARRANNO PER STRADA”.

“Avremmo apprezzato e ci saremmo aspettati maggior collaborazione da parte di chi, del San Luca, si è sempre vantato soprattutto nelle vittorie. A.S.D. San Luca 1961 esige che tutti gli impegni presi dalla amministrazione comunale siano portati a termine a salvaguardia di un stagione che rischia di vedere l’ennesimo fallimento dietro l’angolo”, si chiude l’intervento.

