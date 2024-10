Saluto fascista a scuola, preside: “prenderemo provvedimenti”

StrettoWeb

“Abbiamo appreso stamani dai giornali che due ragazzi della nostra scuola si sono fatti fotografare mentre facevano il saluto romano. Con le due vicepresidi, il rappresentante degli studenti in carica ed il presidente del consiglio d’istituto ci siamo subito attivati per capire i fatti. La scuola prenderà a breve i giusti provvedimenti. Ho parlato personalmente con i due ragazzi che mi hanno assicurato di non far parte di organizzazioni fasciste e di non aver considerato in pieno la valenza e le possibili conseguenze del gesto. Episodi del genere, che sono avvenuti anche in altre scuole, dimostrano quanto sia necessario lo studio della storia e dell’educazione civica. In questo ci aiuta molto il lavoro svolto dal ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, nel far riscrivere le linee guida di educazione civica e le Indicazioni nazionali di storia per formare cittadini sempre più consapevoli“. A dirlo all’ANSA è Anna Maria De Luca, dirigente scolastica del liceo statale Maria Montessori.

