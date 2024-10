Sacal annuncia i nuovi voli invernali: 38 rotte verso gli aeroporti della Calabria, ecco quali sono

StrettoWeb

SACAL, oggi 28 ottobre 2024, è entusiasta di inaugurare la stagione invernale 2024-2025 con una rete di voli ampliata e nuove destinazioni, pensate per offrire ai viaggiatori una scelta ancora più ampia e agevolare collegamenti strategici verso la Calabria.

Quest’inverno, il Sistema Aeroportuale Calabrese si distingue con 38 rotte in totale – incluse 10 nuove destinazioni e una crescita delle frequenze su tratte già esistenti – dimostrando l’impegno di SACAL nel rendere la Calabria una meta sempre più accessibile, sia per i turisti sia per i residenti. Grazie al sostegno della Regione Calabria, che ha azzerato il costo dell’addizionale municipale pari a € 6,5 per passeggero, SACAL punta a raggiungere il record storico di passeggeri trasportati nel 2024, portando Calabria sempre più vicino al mondo!

Novità negli aeroporti calabresi:

Crotone : voli comodi e frequenti verso un esteso network domestico per Bologna, Milano (BGY), Roma (FCO) , Torino e Treviso .

: voli comodi e frequenti verso un esteso network domestico per Bologna, , e . Lamezia Terme : due nuove rotte per Tirana e Bruxelles di Ryanair che potenzia anche le frequenze su diverse tratte già esistenti, mentre ITA Airways aggiunge un terzo volo giornaliero per Milano Linate . E a Natale, si vola a Perugia con Aeroitalia.

: due nuove rotte per e di Ryanair che potenzia anche le frequenze su diverse tratte già esistenti, mentre ITA Airways aggiunge un terzo volo giornaliero per . E a Natale, si vola a con Aeroitalia. Reggio Calabria: secondo aereo basato di Ryanair e ben sette nuove rotte per Bruxelles, Francoforte, Katowice, Londra (STN), Milano (BGY), Parigi (BVA) e Pisa! E per chi viaggia verso Milano, ITA Airways aggiunge un terzo volo giornaliero per l’hub cittadino di Milano Linate.

Per scoprire tutte le novità, gli orari e le destinazioni, visitate il sito ufficiale delle compagnie aeree e preparatevi a volare!

