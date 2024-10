Il Rotary Reggio Calabria Est discute sulla prevenzione dei tumori femminili

StrettoWeb

di Cosimo Sframeli- Ottobre è il mese della difesa dai tumori femminili e il Rotary Club Reggio Calabria Est ha incontrato gli studenti delle classi quarte dell’Istituto di Istruzione Superiore “T. Col. G. Familiari“ di Melito Porto Salvo per parlare di “PRENDITI CURA DI TE”. In anteprima, i saluti del dirigente scolastico, prof. Vincenzo Zappia, e della presidente del club, Caterina Festa, seguiti dall’introduzione della dott.ssa Simonetta Neri, assistente del governatore, nonché dalla relazione del dott. Attilio Tuscano, dirigente medico di I livello presso l’U.O.C. Ostetricia e Ginecologia del G.O.M. di Reggio Calabria. I due esperti rotariani, utilizzando un linguaggio diretto e accessibile alla platea, hanno coinvolto i giovani presenti che, con domande e considerazioni, hanno espresso i propri dubbi sull’argomento. La dott.ssa Neri ha invitato le ragazze a non sottovalutare gli aspetti consueti e tipici della sfera femminile ma che possono essere campanelli d’allarme di problemi più seri. “Spero che questo incontro sia stato l’occasione per piantare un seme prezioso: la cultura della prevenzione” ed è questo il messaggio che il dott. Tuscano ha espresso ai giovani alla fine del suo intervento.

La dott.ssa oncologa Maria Pia Porcino, governatore del distretto Rotary 2102, attenta alle esigenze e necessità dei giovani, ha sottolineato l’importanza della prevenzione, esortando i ragazzi a non esitate di rivolgervi ai medici di base o ai consultori per sciogliere qualsiasi insorgere di dubbi. Gli argomenti trattati nel convegno dal Rotary club Reggio Calabria Est, esattamente la prevenzione a difesa della salute, siano forti stimoli perché i giovani ne custodiscano le informazioni, non lasciandosi così strappare dai tentacoli mortali del nemico.

