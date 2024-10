Rosarno, iniziativa sull’allattamento materno | FOTO

StrettoWeb

Il Mese di Ottobre è dedicato alla prevenzione ma anche all’informazione sull’Allattamento Materno (SAM) e tutti gli anni raggruppa gli sforzi di governi ed enti per sensibilizzare l’opinione pubblica e per generare sostegno, utilizzando un tema diverso ogni anno. Ieri pomeriggio le ostetriche, Dott.ssa Domenica Morabito, Dott.ssa Ilaria Fazzolari, la logopedista Dott.ssa Floriana Punturiero, e la psicologa Dott.ssa Emanuela Sorrenti , e le mamme della Piana, formando un connubio, hanno tenuto un incontro presso lo studio Logosmente a Rosarno, parlando dei falsi miti sull’allattamento.

Il latte materno è un esempio lampante dell’interazione tra promozione della salute umana senza impatto negativo sull’ecosistema. È una risorsa naturale e rinnovabile con innumerevoli benefici a breve, medio e lungo termine per il neonato e la madre. “L’allattamento materno ha un impatto positivo sulla creazione del legame tra madre-bambino e sulla salute psicofisica di entrambi”, ha detto la dott.ssa Sorrenti. “L’allattamento al seno favorisce uno sviluppo fisiologico della bocca diminuendo il rischio di problemi del linguaggio“, rimarca la dott.ssa Punturiero. Per promuoverlo, tutelarlo e sostenerlo vanno abbattuti ostacoli e barriere sociali, familiari o lavorative. La SAM rappresenta “ un’occasione per informare e sensibilizzare l’opinione pubblica su quanto sia importante allattare al seno e ribadire l’urgenza di mettere in atto appropriate politiche sociali a sostegno della genitorialità e della famiglia”.

