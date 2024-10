Risultati Serie B 3ª Giornata: tris Viola, vince Piazza Armerina | CLASSIFICA

StrettoWeb

Cala il sipario sulla due giorni infrasettimanale di basket che ha portato in dote i risultati della 3ª Giornata di Serie B Interregionale. Nel Girone H, la Redel Viola Reggio Calabria ha inanellato il terzo successo consecutivo. Reggini vincitori nel derby di Calabria contro Rende per 72-85 trascinati dai 20 punti di Emanuel Fernandez.

Dopo due sconfitte nelle prime due gare, arriva il primo successo per Piazza Armerina che supera Barcellona 66-88. Terzo successo in tre gare per Angri che vince a Marigliano. Nelle altre gare Milazzo batte Castanea, Catanzaro perde in casa contro Messina, Matera difende il fattore campo contro Antoniana.

Risultati 3ª Giornata Serie B Interregionale Girone H

Mercoledì 9 ottobre

Ore 18:30

Castanea-Milazzo 84-86

Ore 20:30

Catanzaro-Messina 68-73

Rende-Redel Viola Reggio Calabria 72-85

Giovedì 10 ottobre

Ore 19:30

Matera-Antoniana 93-90

Ore 20:30

Marigliano-Angri 61-73

Barcellona-Piazza Armerina 66-88

Classifica Serie B Interregionale Girone H

Angri 6 Viola Reggio Calabria 6 Milazzo 4 Castanea 4 Messina 4 Matera 4 Antoniana 2 Piazza Armerina 2 Marigliano 2 Rende 2 Barcellona 0 Catanzaro 0

Il programma della 4ª Giornata di Serie B Interregionale Girone H

Domenica 13 ottobre

Ore 18:00

Milazzo-Catanzaro

Messina-Matera

Redel Viola Reggio Calabria-Castanea

Angri-Barcellona

Piazza Armerina-Rende

Antoniana-Marigliano

