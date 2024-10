Reggio Calabria, Ripepi: “grande stima di Cannizzaro, ha portato ottimi risultati per la città”

StrettoWeb

Massimo Ripepi, consigliere comunale e leader calabrese di Alternativa Popolare, in un’intervista alla “Gazzetta del Sud”, affronta vari tempi interessanti per la città di Reggio Calabria. “Ritorno nel Centro/Destra? Bandecchi ha fatto bene, per poter incidere è stato utile portare i nostri valori nella coalizione di Governo. Cosa significa per me? E’ un ritorno a casa“, sottolinea Ripepi. “Il progetto di Rivoluzione Rheggio non è affatto tramontato, siamo molto radicati in città. E poi penso che, per amministrare una città, i colori di partito abbiano molto meno valore: aggiustare un ponte, occuparsi delle scuole, curare il decoro urbano non sono attività di destra o di sinistra ma cose corrette da fare”, evidenzia Ripepi.

“Stimo Cannizzaro”

“Nel Centro/Destra mi trovo molto bene con l’on. Francesco Cannizzaro. Con il deputato forzista abbiamo molti punti in comune come l’amore viscerale verso la città ma anche l’aeroporto, una battaglia che porto avanti da anni, al quale Cannizzaro è riuscito a dare un impulso decisivo. I risultati raggiunti sono unici nella storia del nostro scalo. In generale, Francesco ha portato a casa tanti ottimi risultati per la città, ho grande stima di lui”, aggiunge Ripepi.

“Ecco l’obiettivo…”

“Io candidato sindaco? Ha basi solide, tuttavia si farà una sintesi delle varie sensibilità. L’obiettivo è liberare Reggio Calabria da questa amministrazione”, conclude Ripepi.

