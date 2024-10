Baker Hughes, tutti attaccano tutti: l’Opposizione supplica l’azienda e si scaglia contro Occhiuto, “solita fuffa”

StrettoWeb

Tutti attaccano tutti. Tipico di queste situazioni. La rinuncia di Baker Hughes investire nel Porto di Corigliano-Rossano ha acceso una prevedibile polemica fatta di reazioni politiche forti e dure. Da una parte la Regione e il Centro Destra che accusano l’Opposizione di disfare, dall’altra la Minoranza che rispedisce gli attacchi e supplica l’azienda di ripensarci. Il Governatore Occhiuto si è arrabbiato con quelli che ha definito “signor no di professione”, ma non si è fatta attendere la replica di PD, M5S e Gruppo Misto.

“Baker Hughes ci ripensi e confermi il suo investimento nel porto di Corigliano-Rossano che è nevralgico per lo scalo e per il futuro dell’intero comprensorio”, si legge nella nota dell’Opposizione. “Davanti a un’emergenza di questo tipo che deve essere affrontata senza perdere un solo istante, restiamo sconcertati davanti alle dichiarazioni del presidente della Regione Roberto Occhiuto che non trova di meglio da fare che scaricare le sue responsabilità sull’opposizione in Consiglio regionale e su fantomatici nemici dello sviluppo della Calabria. Il governatore che, al solito, prima di avere ottenuto il risultato aveva dato per concluso un progetto che, invece, aveva da superare il doveroso iter amministrativo, adesso si scaglia contro l’opposizione che mai è stata coinvolta nel progetto e mai ha avuto alcun ruolo, come da prassi di una giunta accentratrice guidata da un uomo solo al comando”.

“In buona sostanza – proseguono i consiglieri di opposizione – ci troviamo davanti all’ennesimo annuncio “fuffa” da parte di Occhiuto che prima sbandiera i risultati e poi si preoccupa di come ottenerli. Invitiamo il governatore a dismettere un atteggiamento che non serve a nessuno e di provare, insieme al sindacato, all’amministrazione comunale e al Consiglio, a salvare il salvabile e verificare se esistano i margini per non far andare via la Baker Hughes da Corigliano, salvaguardando un investimento in grado di garantire 200 posti di lavoro e un sicuro progresso per lo scalo e per l’intera cittadina. Altrimenti provi almeno a far rimanere sempre in Calabria un investimento di tali dimensioni”.

