Risultato storico per l’agricoltura calabrese, riconosciuta la 1ª Associazione di Organizzazione di Produttori della storia della regione

Con il provvedimento n. 13896 assunto dalla Regione Calabria, è stata riconosciuta, in data 03 ottobre 2024, la prima Associazione di Organizzazione di Produttori (A.O.P.) della storia della Regione. Un grande risultato per la Calabria e per tutta l’agricoltura del meridione. La AOP Passione Mediterranea, questo è il suo nome, con sede a Lamezia Terme (CZ) è, infatti, il frutto della unione di 4 Organizzazioni di Produttori (O.P.) ortofrutticoli di cui 3 Calabresi (OP COPAM TOC, OP Ortocal e OP Fru.j.t) e 1 Pugliese (OP Arca Fruit):

“Organizzazioni di produttori Ortocal – Società Cooperativa Agricola”, con sede legale in Corigliano – Rossano (CS); Presidente Franco Nicola Cumino (presidente AOP); “O.P. ARCA FRUIT – Società Cooperativa Agricola”, con sede legale in Bisceglie (BT); Presidente Sergio Curci (vicepresidente AOP); “COPAM TOC – Società Cooperativa Agricola”, con sede legale in Cinquefrondi (RC); Presidente Francesco Silipigni (consigliere AOP); “FRU.J.T. Frutticoltori Jonici – Tirreni Società Cooperativa Consortile a r.l.”, con sede legale in Locri (RC); Presidente Francesco Macrì (Consigliere AOP).

Le O.P. che sono società legalmente costituite, supportano gli operatori agricoli, liberamente e volontariamente associati, nella commercializzazione e promozione dei propri prodotti freschi e trasformati. La AOP è un Associazione di OP ed è una ulteriore evoluzione rispetto alle Organizzazioni di Produttori. E’ una struttura aggregante, promossa dalla UE, con l’obiettivo di: promuovere i marchi delle Organizzazioni socie, concentrare parte dell’offerta e migliorare la commercializzazione delle produzioni dei soci aderenti, adeguare la produzione alla domanda, promuovere la ricerca ed ogni altra iniziativa idonea a tutelare i legittimi interessi degli imprenditori agricoli, nel contesto di una moderna agricoltura sempre più competitiva, che pone gli operatori del settore nella necessità di affrontare le crescenti difficoltà rappresentate dalla instabilità dei mercati globali, dalla volatilità dei prezzi e dalle complesse normative ambientali.

Passione Mediterranea A.O.P. vanta un ampio paniere di prodotti

Passione Mediterranea A.O.P. essendo una realtà interregionale vanta un ampio paniere di prodotti che abbraccia il meglio delle produzioni ortofrutticole calabresi (Bergamotto, Cipolla di Tropea IGP, Clementine IGP, kiwi, Arance, Mandarini, Limoni, Pesche e nettarine etc) e pugliesi (uva da tavola, ciliegie, albicocche, fichi, etc).

L’aggregazione che è pertanto un ineludibile percorso per affrontare le difficoltà che vive il mondo dell’agricoltura avrà come obiettivo primario quello di promuovere e valorizzare al meglio i nostri marchi e le nostre produzioni.

Passione Mediterranea A.O.P. fa un “particolare ringraziamento va all’Assessore all’Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione, l’avv. Gianluca Gallo, al Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari della Regione Calabria, Giuseppe Iiritano, al Dirigente del Settore 4 Area Competente, l’avv. Domenico Ferrara ed a tutti i componenti del Settore 4 Area Competente della Regione Calabria”.

