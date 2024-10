Rende ko contro Piazza Armerina: senza Ginefra si spegne la luce

StrettoWeb

“Senza Ginefra si è spenta la luce… poi la solita ansia ci ha fatto sbagliare tanti tiri. Una partita nata male, purtroppo. Unica soddisfazione aver fatto esordire i nostri giovani Madrigrano e Montemurro“. È amareggiato il commento del coach Pierpaolo Carbone a fine partita.

Sintegra Rende ha perso, fuori casa contro Piazza Armerina, per 67-45. Il match, valido per la terza partita del campionato di serie B Basket Interregionale, ha visto soccombere la squadra calabrese per la seconda sconfitta consecutiva contro una delle corazzate del torneo. De Angelis e compagni hanno probabilmente sofferto le ottime individualità della squadra siciliana.

I biancorossi si fermano a quota 2, in classifica, frutto della vittoria ottenuta contro Milazzo all’esordio. In settimana, Carbone e Di Martino torneranno agli allenamenti specifici per ritrovare gioco e determinazione.

Tabellino Siaz Piazza Armerina-Rende

Siaz Piazza Armerina: Farina 4, Manisi ne, Ochipinti 15, Rotondo ne, Laboviv 7, Occipinti 3, Minore 3, Binelli, Ferrari, Laganà 23, Luzza 5, Girone. All. Ceccato

Sintegra Rende: Gatta 7, Madrigrano, Montemurro, Lucadamo 4, Shvets, Ballati 3, Tartamella 2, Baquero 10, Guido 2, Morales 7, De Angelis 10. All. Carbone/Di Martino.

