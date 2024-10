Rende, inaugurato ambulatorio medico specialistico gratuito al servizio dei bisognosi: le info

StrettoWeb

Il Rotary Club Rende ha inaugurato un ambulatorio solidale al servizio di persone, purtroppo sempre più numerose, che non possono permettersi di sostenere i costi di visite mediche specialistiche private trovando nella sanità pubblica il muro invalicabile di tempi d’attesa infiniti. Il progetto è stato avviato in collaborazione con il centro chirurgico polispecialistico American Center di Rende e le Charitas parrocchiali. L’iniziativa, fortemente voluta dalla presidente Flora Maria Ritacca, rappresenta la fase conclusiva di un progetto Rotary dal titolo “Rotarisani”. Progetto che non intende sostituirsi alla sanità pubblica, ma vuole rappresentare un valore aggiunto a supporto della società calabrese.

Si tratta, concretamente, di un ambulatorio solidale dove prestano servizio medici volontari che offrono gratuitamente visite mediche e prestazioni sanitarie in favore di pazienti con gravi situazioni di disagio socioeconomico. Medici volontari mettono a disposizione gratuitamente il proprio tempo, sulla base di turni calendarizzati distribuiti durante tutto l’anno rotariano, assicurando prestazioni specialistiche gratuite in vari ambiti di competenza: medicina generale, pediatria, otorinolaringoiatria, allergologia, endocrinologia, diabetologia, ortopedia, cardiologia, oculistica, nefrologia ed altri.

I professionisti che hanno già scelto e che sceglieranno di aderire al progetto, potranno essere Rotariani o non Rotariani, ugualmente accomunati dalla volontà di aiutare i cittadini bisognosi al di sopra di ogni interesse personale ed economico. Le Charitas parrocchiali o altre associazioni di volontariato territoriali segnaleranno i casi che riterranno più opportuni.

Giorni e orari

Il servizio sarà attivo un giorno al mese, dalle ore 9:30 alle ore 13:00 presso l’American Center di Rende, sito in Via Gioacchino Rossini 1/B. Il servizio di prenotazione delle visite é gestito dal Prof. Antonino Morabito e dalla Dott.ssa Daniela Perito, soci del Rotary Club Rende.

