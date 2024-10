Regionali Umbria, Vannacci: “sono della Lega, non ci sono dubbi al riguardo”

StrettoWeb

“Sono stato candidato alle europee dalla Lega, faccio parte del gruppo della Lega all’interno del Parlamento europeo e non vedo quali dovrebbero essere i dubbi al riguardo”. E’ quanto ha detto a Perugia il generale ed europarlamentare della Lega Roberto Vannacci, ad una iniziativa in vista delle elezioni regionali in Umbria, rispondendo in merito ai rapporti con il partito dopo la nascita del Comitato nazionale “Un mondo al contrario”.

“C’è un comitato che si sta trasformando in un comitato politico – ha detto Vannacci parlando con i giornalisti – ma altro non è che un punto di aggregazione di tutti quelli che supportano le tematiche che ho espresso nel libro. Ma essendo io nella Lega – ha aggiunto – più gente si conglomera attorno a me e meglio è per la Lega”. Per Vannacci “solo una certa stampa vede qualche problema e cerca di creare un breccia tra me e Salvini o tra me e il centrodestra, ma questo non fa altro che farci pubblicità”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.