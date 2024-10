Regionali Umbria, Tesei: “il centrodestra è unito come non mai”

StrettoWeb

“Il centrodestra è unito come non mai e quello che ci unisce sono i valori comuni, quelli che permettono di portare avanti un programma di governo, di dare gambe e cuore a quello per cui si crede per poi vederne i risultati”, ad affermarlo durante la Conferenza nazionale degli enti locali di Forza Italia a Perugia è stata la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, che ha poi ringraziato Forza Italia “per il prezioso contributo che ha dato al governo regionale in questi anni”. “È sempre stata – ha proseguito Tesei – una forza affidabile, determinata che ha condiviso tutte le linee programmatiche che abbiamo portato avanti con grande fatica ma anche con grande forza e determinazione”.

“Di fronte abbiamo una sfida epocale perché ci sono due diverse idee che sono poste all’attenzione dei nostri elettori e della nostra comunità. Da una parte c’è l’idea di proseguire un lavoro di progresso e di sviluppo che ha già visto protagonista la nostra regione dove abbiamo messo al centro l’impresa, il lavoro, i giovani, la famiglia, e c’è un modello quindi che deve proseguire perché questa regione si è risvegliata e deve portare avanti un progetto di sviluppo tangibile e che deve essere completato”, conclude Tesei.

