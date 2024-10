Regionali Umbria, sorteggiato l’ordine dei candidati sulla scheda elettorale

StrettoWeb

Tutte ammessi i nove candidate e candidati presidenti della Regione Umbria e le 23 liste per le elezioni del 17 e 18 novembre. Lo ha stabilito l’ufficio unico circoscrizionale di Perugia dove nella mattinata di lunedì si è svolto il sorteggio per l’ordine sulla scheda e sul manifesto elettorale.

II primo sarà Giuseppe Paolone con Forza del popolo; secondo Marco Rizzo, Alternativa riformista e Democrazia sovrana e popolare; terza Martina Leonardi, Insieme per l’Umbria resistente; quarto Elia Francesco Fiorini, Alternativa per l’Umbria; quinto Giuseppe Tritto, Tritto presidente – Umani insieme liberi; sesta Donatella Tesei con Udc, Alternativa popolare, Lega, Noi moderati – civici per l’Umbria, Tesei presidente, Forza Italia e Fratelli d’Italia; settima Stefania Proietti, Umbria domani, Civici umbri, Umbria per la sanità pubblica, Partito democratico, Umbria futura, Movimento 5 stelle e Alleanza verdi sinistra; ottavo Moreno Pasquinelli, Fronte del dissenso; nono Fabrizio Pignalberi, Quinto polo per l’Italia e Più Italia sovrana.

