StrettoWeb

Enzo Pennetta sarà assessore alla Cultura in una eventuale Giunta regionale umbra guidata da Marco Rizzo, candidato presidente per Democrazia sovrana e popolare. Lo ha annunciato in vista degli incontri con la cittadinanza. Rizzo ha dato come nome alla sua campagna “Umbria sovrana nel cuore”.

Al centro socio-culturale di Ferro di Cavallo sarà protagonista di un’iniziativa dal titolo “Agenda 2030” con Pennetta, candidato in Umbria.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.