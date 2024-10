Regionali Umbria, Rizzo: “Democrazia sovrana e popolare unica alternativa credibile”

StrettoWeb

“Occorre un’alleanza sociale dei lavoratori e delle pmi umbre. Siamo in una fase critica in cui il partito unico euro-atlantico e in tuta mimetica svende la nostra democrazia ai grandi gruppi finanziari multinazionali preferendo i pochi che speculano mentre dovrebbe occuparsi dei moltissimi italiani in difficoltà che vivono soltanto del loro lavoro“, ad affermarlo è Marco Rizzo, candidato presidente della Regione Umbria per Democrazia sovrana e popolare che definisce “l’unica alternativa per far contare davvero lavoratori dipendenti, piccoli imprenditori, artigiani ed autonomi”.

“L’obiettivo è riunire il popolo contro i burocrati e i multimilionari. Ribaltare il tavolo” aggiunge Marco Rizzo.

