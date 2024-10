Regionali Umbria, Proietti: “la coalizione di Centro/Sinistra è solidissima”

StrettoWeb

“L’Umbria è un caso a parte ed è un modello che vede una coalizione solidissima che è il Patto avanti, che si è posto ora come Alleanza in cammino, nella quale non entrano le dinamiche nazionali ma solo un progetto che si riconosce nella mia candidatura”: lo afferma la candidata presidente della Regione Stefania Proietti, centrosinistra e civici, che si dice “non preoccupata” quindi dopo la rottura tra Giuseppe Conte e Matteo Renzi e quindi per i problemi del campo largo.

Durante la presentazione delle iniziative programmatiche di Alleanza in Cammino per l’Umbria ha ribadito che “il problema è per le altre regioni”. “Per noi non lo è” ha affermato. “In Umbria – ha aggiunto – la questione non si pone per la forza che si è creata”. Per Proietti la sua candidatura “ha messo tutti d’accordo nei modi e nei termini con una forte componente civica data da liste civiche, oltre a quella della presidente, e con gli altri partiti che già nel Patto avanti hanno avuto un loro protagonismo nelle precedenti elezioni comunali”.

