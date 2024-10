Regionali Umbria, Proietti propone alla Cgil un “patto per il lavoro”

StrettoWeb

Tanti i temi al centro dell’incontro tra il candidato presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, e la Cgil regionale che si è svolto a Perugia. “Con la Cgil regionale – ha dichiarato Proietti al termine dell’incontro, secondo quanto riferisce il suo ufficio stampa – abbiamo condiviso le problematiche di oggi e le prospettive dell’Umbria di domani. Sanità pubblica e welfare per una rinascita demografica, sviluppo economico per una regione innovativa, sostenibile e green, connessa e internazionale, per far restare e attrarre i giovani. E poi il lavoro perché torni ad essere giusto, sicuro, attrattivo. Vogliamo creare un ‘Patto per il lavoro’ in cui imprese e sindacati, scuola e università, enti di formazione pubblici e privati, lavorino insieme per colmare il divario tra formazione e lavoro”.

“Tra le criticità espresse dal sindacato – ha rilevato ancora la candidata presidente – c’è la totale assenza di coinvolgimento, confronto e partecipazione in questi ultimi cinque anni da parte della giunta Tesei. Se saremo eletti, propongo di istituire un tavolo permanente in Regione al quale inviteremo tutte le sigle sindacali e gli altri enti di mediazione per progettare insieme il futuro dell’Umbria e portare in alto la nostra regione”.

