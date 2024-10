Regionali Umbria, presentata la lista di Forza Italia | NOMI

StrettoWeb

Presentata la Lista di Forza Italia per le elezioni regionali in Umbria dove il centrodestra appoggia alla ricandidatura della presidente uscente Donatella Tesei. I nomi sono stati presentati alla presenza del segretario nazionale e vicepremier Antonio Tajani, del portavoce nazionale Raffaele Nevi e della segretaria provinciale Fiammetta Modena nel corso dell’evento nazionale enti locali “La Forza del territorio”. La lista per le regionali è aperta dal coordinatore umbro di FI Andrea Romizi, seguito dal vicepresidente della Giunta uscente Roberto Morroni.

Nomi

In lista il capogruppo regionale Stefano Pastorelli, la ex europarlamentare Francesca Peppucci, la presidente della Provincia di Terni e sindaca di Amelia Laura Pernazza, il sindaco di Todi Antonino Ruggiano, l’ex sindaco di Norcia Nicola Alemanno e il consigliere regionale del Patto Andrea Fora.

