Inaugurata a Perugia, in via Mario Angeloni, la sede del comitato elettorale di Stefania Proietti, candidata per il centrosinistra presidente della Regione Umbria. “Felici che questa campagna elettorale sia anche occasione di socialità”, ha detto la Proietti.

“Per la sede del comitato – si spiega in una sua nota – è stata scelta Perugia in quanto capoluogo di regione, ma il tour porterà Proietti in tutte le piazze umbre”.

