Regionali, Schlein: “in Umbria la priorità è la sanità pubblica”

“In Umbria la prima priorità è la sanità pubblica e lo stiamo avvertendo in questo cammino, andando di comune in comune, anche nei più piccoli”. E’ quanto ha detto il segretario del Partito democratico, Elly Schlein oggi in Umbria per un tour elettorale a sostegno della candidata del centro sinistra alle prossime elezioni regionali, Stefania Proietti.

“E’ un piacere essere qui per sostenere una candidata straordinaria, che coniuga in se le capacità amministrative, la concretezza e la visione per un futuro migliore per questa regione”, rimarca il leader dei Dem.

