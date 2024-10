StrettoWeb

“Il lavoro dignitoso, con sanità e scuola pubblica, è una grande priorità”. E’ quanto ha affermato il segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, a Imperia durante un evento pubblico con il candidato Andrea Orlando.

“Abbiamo come principale avversaria l’indifferenza di chi in Liguria pensa di non andare a votare perchè pensa che il suo voto non faccia la differenza”, conclude il leader Dem.

