Regionali, Salvini: “in Umbria vogliamo continuare con il buon governo”

StrettoWeb

“In Umbria la Lega punta a continuare con il buon governo della giunta regionale presieduta da Donatella Tesei”. Lo ha detto il segretario nazionale Matteo Salvini a Terni dove ha partecipato ad alcuni appuntamenti in vista del voto del 17 e 18 novembre. “La sinistra dopo avere governato 50 anni contesta la sanità ma i numeri dicono che grazie ai medici, agli infermieri e agli umbri noi siamo arrivati cinque anni fa con 82 mila cittadini che aspettavano le prestazioni e ora li abbiamo dimezzati, nonostante il Covid. Il nostro obiettivo è comunque ad andare a esaurire le liste d’attesa. Lezioni su come si gestisce l’Umbria da chi l’ha fatto per 50 anni difficilmente ne prendiamo”, ha aggiunto Salvini.

Per Salvini “l’esempio della Liguria è dietro l’angolo”. “Cantavano già vittoria – ha affermato – e invece i liguri hanno scelto il centrodestra, la continuità e il buon governo. Conto che gli umbri scelgano in base ai fatti, ai risultati e alla concretezza e non alle campagne ideologiche”. In tema di infrastrutture, il ministro ha detto: “stiamo investendo soldi che non si era mai visto”. “Certo in due anni che sono al governo – ha aggiunto – miracoli non ne fai però mi sembra che la differenza si stia vedendo”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.