Regionali, Proietti: “in Umbria il centrosinistra è compatto”

“La situazione in Liguria è stata diversa da quella in Umbria fin da subito. Qui la coalizione si è unita attorno al mio nome addirittura prima che accettassi la candidatura“, lo ha sottolineato Stefania Proietti, candidata presidente della Regione con centrosinistra e civici commentando con l’ANSA il quadro delle regionali.

“Va aggiunto che quattro delle sette liste dell’alleanza che mi sostiene sono civiche che fanno da collante ai partiti, coesi pur con le loro sfaccettature in una coalizione plurale che ha messo insieme le migliori energie al servizio di un nuovo progetto per l’Umbria”, ha proseguito. “L’unica similitudine con la Liguria è stata la candidatura di un sindaco, come sono anch’io: sindaca e unica candidata civica di questa tornata elettorale”, ha concluso Proietti.

