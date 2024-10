Regionali, Orlando: “mio peso politico è maggiore di Bucci”. La replica: “non ha mai fatto nulla per la Liguria”

StrettoWeb

Lite a distanza tra il candidato presidente della Regione Liguria, Andrea Orlando ed il viceministro alle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi. Il candidato presidente del centrosinistra ha detto: “il mio peso politico nei tavoli nazionali è infinitamente più grande di quello che potrebbe nel caso esercitare Bucci con due o tre Rixi di scorta”.

Rixi: “Orlando non ha mai fatto nulla per la Liguria”

Replica del viceministro Rixi: “abbiamo già pesato il valore di Orlando a livello nazionale: per lui parlano i 18 anni da parlamentare e 4 volte da ministro. Non ha mai fatto nulla per la Liguria. Ha pensato solo a garantirsi la poltrona”.

La replica di Bucci

Marco Bucci, candidato presidente del centrodestra, ha replicato: “non so se definirlo peso politico o capacità amministrativa ma sono convinto che sui tavoli nazionali io abbia fatto bene il mio dovere come sindaco e come commissario per la mia città, lavorando con quattro governi di colore politico differente: sono riuscito a realizzare il ponte in tempi record, ho contribuito a portare su Genova 6,5 miliardi di euro tra fondi statali e fondi PNRR per tantissimi progetti che stanno rilanciando il capoluogo ligure. Non ricordo, invece, quanto Andrea Orlando sia riuscito a far pesare la Liguria sui tavoli nazionali nei suoi 18 anni da parlamentare e nelle tre volte in cui ha ricoperto il ruolo di Ministro: i suoi risultati per la nostra regione sono stati un carcere chiuso a Savona e due tribunali chiusi a Chiavari e Sanremo. Un curriculum davvero desolante. Vedo anche che il candidato della sinistra parla di rapporti da ricucire con le altre regioni, ma sono convinto si riferisca al governatore campano del Pd Vincenzo De Luca che ha preso pubblicamente le distanze da Orlando”.

