Regionali, M5S: “in Emilia Romagna il percorso col Pd è molto solido”

“Il percorso del Movimento 5 Stelle insieme al Partito democratico in Emilia-Romagna è “molto, molto solido, sia sul candidato sia sul programma”. Lo sottolinea il senatore Marco Croatti che insieme all’ex parlamentare Gabriele Lanzi è coordinatore regionale dei pentastellati ed è da poco reduce dagli appuntamenti elettorali del weekend col leader Giuseppe Conte in regione, da Piacenza a Cesena. “Sotto l’aspetto della campagna elettorale siamo estremamente contenti – dice Croatti all’ANSA – le giornate col presidente Conte sono venute molto bene. Le liste e l’entusiasmo ci sono, abbiamo più di 150 auto-candidati, persone disponibili a fare campagna elettorale molto motivate. Certo l’aspetto negativo dell’esito del voto in Liguria è innegabile, sappiamo che in parte del Nord Italia facciamo un po’ più fatica a raccogliere consensi ma in Emilia-Romagna il percorso col Pd è molto, molto solido“.

“Siamo estremamente contenti di come sia stato costruito questo programma, che parte dal basso, grazie al contributo dei gruppi territoriali e converge – puntando su sostenibilità, giustizia sociale e trasparenza – sulla figura di Michele De Pascale, centrale per questo percorso, eletto tra l’altro sindaco di Ravenna anche col supporto del M5S. L’accordo – sottolinea Croatti – non è minimamente in discussione sul nulla”.

