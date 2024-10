Regionali Liguria, Vannacci: “farei una decima per Bucci”

StrettoWeb

“Non sono spezzino perché alla Spezia sono solo nato. Ma se esistesse lo ius soli, come vorrebbe la sinistra, allora lo sarei”. Serata sarzanese per Roberto Vannacci, generale e parlamentare europeo della Lega per un appuntamento elettorale a sostegno di Marco Bucci, candidato alla presidenza della Regione Liguria, al fianco della senatrice Stefania Pucciarelli.

“Il luogo di nascita potrebbe essere solo il luogo dove in quel momento uno si trova, ma non trasmette quello che invece trasmettono famiglia, sangue, tradizioni, storia. Voi siete liguri e vi riconoscete in quelle che sono le peculiarità del gruppo sociale che rappresentate. Chi si oppone al centrodestra in Liguria l’identità ligure vorrebbe cancellarla, dicendo che siamo tutti uguali, vorrebbe aprire le frontiere”, conclude Vannacci.

