Regionali Liguria, urne chiuse: le operazioni di voto riprenderanno domani mattina

Urne chiuse in Liguria. Le operazioni di voto riprenderanno domani mattina alle ore 07:00 e si concluderanno alle ore 15:00. Sicuramente è un test importante per il Governo Meloni e per la tenuta delle forze di opposizione. Secondo i dati forniti dal ministero dell’Interno, e disponibili sul sito della Regione Liguria, alle 19:00 l’affluenza alle elezioni regionali della Liguria è stata del 30,7%. StrettoWeb seguirà in diretta lo spoglio delle schede.

I candidati presidente e le liste

Nove i candidati alla presidenza della Regione Liguria che gli elettori potranno scegliere sulla scheda elettorale nel seguente ordine: Alessandro Rosson (Indipendenza! Alemanno per Rosson), Davide Felice (Forza del Popolo), Francesco Toscano (Democrazia Sovrana Popolare), Marco Ferrando (Partito Comunista dei Lavoratori), Nicola Rollando (Per l’Alternativa – Potere al Popolo – Pci – Rifondazione Comunista), Maria Antonietta Cella (Partito Popolare del Nord Autonomia e Libertà), Nicola Morra (Uniti per la Costituzione), Marco Bucci (Orgoglio Liguria – Vince Liguria – Lega – Udc – Fratelli d’Italia – Alternativa Popolare – Forza Italia) e Andrea Orlando (Movimento 5 Stelle – Partito Democratico – Liguri a Testa Alta – Alleanza Verdi e Sinistra – Lista Andrea Orlando presidente – Patto Civico Riformista per Orlando).

Il voto di 4 anni fa

Quattro anni fa tra i dieci candidati alla guida della Regione, uno in più rispetto a oggi, il presidente uscente Giovanni Toti sostenuto dall’intero centrodestra ottenne la riconferma con 383.053 voti, il 56,13% del totale, seguito dal candidato di Pd e M5S Ferruccio Sansa con 265.506 voti al 38,90%. Terzo più votato il candidato Aristide Massardo che, sostenuto da Psi, +Europa e Italia Viva, si fermò al 2,42%.

La Lista Toti risultò la forza politica più votata in Liguria con il 22,61% dei consensi seguita da Partito Democratico-Articolo Uno al 19,89%, Lega al 17,14%, Fratelli d’Italia al 10,87%, Movimento 5 Stelle al 7,78%, Lista Sansa 7,14%, Forza Italia al 5,27% e altri.

