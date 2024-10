Regionali Liguria, il sindaco di Palmi: “il centrosinistra si deve svegliare”

StrettoWeb

“La vittoria di Bucci in Liguria è l’ennesima sveglia al centrosinistra o a quello che ne rimane. I disastri del centrodestra, le promesse non mantenute dal Governo nazionale, la fine politicamente ingloriosa di Toti, non sono bastati a superare una certa vocazione all’autolesionismo”. E’ quanto afferma Giuseppe Ranuccio, Sindaco di Palmi e Consigliere Città Metropolitana di Reggio Calabria. “Probabilmente il PD e il Movimento 5 Stelle pensavano che la vittoria sarebbe stata una conseguenza dei disastri altrui. Invece ancora oggi sicuramente contano la credibilità delle persone, la capacità di aggredire i problemi con competenza, e una politica che serve gli altri e non che si serve di loro“, rimarca Ranuccio.

“Per vincere serve lavorare duramente giorno dopo giorno per i territori e per le persone, costruire alleanze coese intrise di idee, visioni, valori e soprattutto dimenticare certi isterismi da prime donne. Questo vale per la Liguria ma deve essere un monito anche per la Calabria, dove occorre spendersi per proporre una visione nuova per la nostra regione. C’è tanto tanto da fare, con concretezza e con la buona amministrazione“, conclude Ranuccio.

