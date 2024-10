Regionali Liguria, Schlein: “tagli alla sanità, frustrazione davanti agli ospedali”

StrettoWeb

“Oggi sono qui con piacere ma anche con il cuore pesante, perché sono appena stata davanti all’ospedale dove i comitati ci hanno consegnato tanta frustrazione di cui farci carico”. E’ quanto afferma Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, nel corso di un comizio in piazza Stallani a Cairo Montenotte, in provincia di Savona.

“Da sempre diffido dei politici che fanno promesse mirabolanti, che non si possono mantenere”, ha detto Schlein, che prima del comizio ha incontrato davanti all’ospedale i membri di un locale comitato per la sanità. “Fortunatamente Orlando ha scelto una strada diversa. Meloni in questi giorni si sbracciava su X dando i numeri, e quei numeri ci danno ragione: da quando lei è a Palazzo Chigi gli investimenti in sanità stanno scendendo e se continua così arriveranno ai minimi storici da 15 anni. Questa destra vuole una sanità a misura del portafogli delle persone, in modo che chi ha i soldi vada dal privato e per gli altri non esista più la prevenzione”, conclude il leader De,.

