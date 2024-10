Regionali Liguria, Salvini: “se il centrodestra non vince si ferma tutto”

StrettoWeb

“Se il centrodestra non vince in Liguria c’è il rischio che si fermi tutto, in democrazia è giusto così, però nella coalizione della sinistra c’è chi i cantieri che noi stiamo aprendo e portando avanti li vorrebbe fermare, penso ad esempio alla Gronda autostradale di Genova che sarà fondamentale per la Liguria e qualcuno vorrebbe ripensarci”. Lo dichiara il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini a margine di un convegno a Genova.

