Regionali Liguria, grande attesa per Meloni e Schlein

La Liguria si prepara ad ospitare il rush finale che chiuderà ufficialmente la campagna elettorale delle elezioni regionali. Venerdì entrambe le coalizioni in corsa per la presidenza saranno in città con i propri leader nazionali. Dopo i comizi in alcune località liguri, da Recco a Sanremo, il segretario del Pd Elly Schlein è attesa a Genova in appoggio al candidato di centrosinistra Andrea Orlando.

Anche il centrodestra sarà a Genova per confermare il proprio appoggio al proprio candidato, Marco Bucci, con un incontro ai Magazzini del Cotone a cui saranno presenti il premier Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani.

