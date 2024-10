Regionali Liguria, Meloni a Genova: “Bucci è l’uomo giusto, il centrodestra ha portato sviluppo”

StrettoWeb

Ultimi botti di campagna elettorale in Liguria in vista delle elezioni regionali del 27 e 28 ottobre. “Quando mi sono insediata ho fatto una promessa: che avremmo stravolto i pronostici e dopo due anni dobbiamo chiederci chi aveva ragione”. Lo ha detto la premier e leader di Fdi Giorgia Meloni, nel comizio finale del centrodestra a sostegno della candidatura di Marco Bucci per la Regione Liguria. “I pronostici è che saremmo durati massimo sei mesi, sarebbe arrivata la tempesta finanziaria, l’Italia sarebbe andata in default, nessuno vorrà stringere la mano alla Meloni a livello internazionale poi si sono svegliati tutti sudati”, rimarca Meloni.

“In Liguria fino a qualche settimana fa la sinistra già cantava vittoria. Noi ci siamo ritrovati ad attraversare una situazione difficile, il centrosinistra pregustava una vittoria schiacciante, poi sono tornati a fare i conti con la realtà. E la realtà è che il centrodestra ha portato nella regione Liguria, lo sviluppo. Noi siamo una coalizione compatta, siamo insieme non perchè condividiamo un nemico“, spiega Meloni. Parlando di Bucci, il Premier ha chiarito anche che “abbiamo messo in campo l’uomo migliore”.

Bucci: “ci ho messo la faccia”

La manifestazione di chiusura della campagna elettorale è stata aperta da Marco Bucci: “io ci ho messo la faccia, non ero nella situazione ideale per farlo ma era mio dovere come cittadino ligure. Statemi vicino, state vicino a tutti noi, a tutti quelli che vogliono la Liguria del futuro. Sono stato coperto da insulti, mi hanno dato del criminale e del cretino, mi hanno detto che racconto menzogne, ma noi andiamo avanti lo stesso, perché questo non è il nostro stile. Quando c’è da dire la verità, diciamo la verità. Quando c’è da dire che le cose non vanno, lo diciamo, quando c’è da dire che le cose vanno bene, lo diciamo con grande umiltà”, ha aggiunto. “Il lavoro va fatto il 27 e 28 e sono sicuro che arriveremo alla presidenza della Liguria, ma poi il lavoro prosegue perché vogliamo stare a contatto con la gente. Dobbiamo vincere. State con noi. Forza, andiamo a votare. Ce la faremo”, ha concluso Bucci.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.